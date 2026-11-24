Созданная в 2008 году «Удоканская медь» (входит в структуру USM) занимается разработкой Удоканского медного месторождения — крупнейшего в России и третьего по величине в мире. Его балансовые запасы меди — примерно 20,1 млн тонн. Месторождение находится в зоне вечной мерзлоты, в Каларском округе Забайкальского края, в 30 км к югу от станции Новая Чара.