Путин наградил «Удоканскую медь» орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета компанию «Удоканская медь». Указ главы государства опубликован на портале правовых актов. Основание для награждения: «За заслуги в сохранении, приумножении и популяризации культурных ценностей».
«Удоканская медь», среди прочего, финансирует образовательную программу по изучению древнего эвенкийского языка, культурный центр по его изучению. Оказывает материальную поддержку местным общинам и выделяет субсидии на содержание северных оленей. Интегрирует культурные символы Забайкалья в крупные выставочные проекты компании.
Созданная в 2008 году «Удоканская медь» (входит в структуру USM) занимается разработкой Удоканского медного месторождения — крупнейшего в России и третьего по величине в мире. Его балансовые запасы меди — примерно 20,1 млн тонн. Месторождение находится в зоне вечной мерзлоты, в Каларском округе Забайкальского края, в 30 км к югу от станции Новая Чара.