Внешнеторговый оборот области в первом полугодии увеличился на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт вырос на 14%. Наиболее заметная динамика в строительстве, где показатели выросли более чем в 1,5 раза. По этому показателю регион занял первое место в ПФО и третье в России.