ВРП Саратовской области за девять месяцев превысил 1,143 трлн рублей
Треть регионального продукта пришлась на малый бизнес
За девять месяцев 2026 года валовой региональный продукт Саратовской области превысил 1,143 трлн руб. Об этом сообщила заммининистра экономического развития региона Ольга Королева на заседании общественного совета при ведомстве.
Малый бизнес формирует треть ВРП, что почти на 3,5 процентных пункта выше, чем в среднем по ПФО, где показатель составляет 25%. Промышленность остается основой экономики и дает 26,9% ВРП, сельское хозяйство — 12,5%. Индекс промышленного производства за январь–сентябрь составил 101,7%, в обрабатывающих отраслях рост достиг 103,8%.
Внешнеторговый оборот области в первом полугодии увеличился на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт вырос на 14%. Наиболее заметная динамика в строительстве, где показатели выросли более чем в 1,5 раза. По этому показателю регион занял первое место в ПФО и третье в России.