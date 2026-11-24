Заказчик, утверждает ИП, не установил запрет на допуск иностранной продукции. Указанные в техзадании характеристики Алексей Кравченко назвал несоответствующими «ни одной модели из реестра российской радиоэлектронной продукции». По мнению бизнесмена, в проектной документации описан «товар единственного иностранного производителя», тогда как закон допускает это лишь по закрытому перечню оснований (п. 1 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ, обзор ВС РФ от 28.06.2017).