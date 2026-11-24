ФАС отменил закупку саратовского медуниверситета иностранным оборудованием
Бизнесмен из Ленинградской области указал на множество нарушений в техзадании
ИП Алексей Кравченко (уроженец Калуги зарегистрирован в Ленинградской области) обратился в ФАС России с жалобой на итоги розыгрыша поставки медоборудования для учреждения ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. Разумовского Министерства здравоохранения РФ» (СГМУ). Служба приостановила закупку. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
Спорный контракт стоимостью 4,2 млн руб. подразумевает поставку в НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ (Саратов) «дрелей-пил хирургических универсальных, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи». Потенциальный подрядчик утверждает: документация закупки сформирована так, что участвовать в конкурсе мог только конкретный поставщик. Господин Кравченко также указал: на конкурс поступила одна заявка.
Заказчик, утверждает ИП, не установил запрет на допуск иностранной продукции. Указанные в техзадании характеристики Алексей Кравченко назвал несоответствующими «ни одной модели из реестра российской радиоэлектронной продукции». По мнению бизнесмена, в проектной документации описан «товар единственного иностранного производителя», тогда как закон допускает это лишь по закрытому перечню оснований (п. 1 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ, обзор ВС РФ от 28.06.2017).
Заявитель просит приостановить закупку, выдать предписание, привлечь заказчика к административной ответственности и выделить материалы в отдельное производство по закону о защите конкуренции. Проверку обоснования максимальной цены контракта и исполнения 80-процентной квоты Алексей Кравченко предложил передать в Минфин и Минздрав РФ. Ряд аналогичных доводов, говорится в жалобе, ранее признал обоснованными саратовский УФАС.