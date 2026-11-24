Господин Махонин отметил, что на сегодняшний день край стабильно обеспечивается топливом. Основные поставщики исполняют свои обязательства, обеспечивая АЗС за счет ранее накопленных запасов. Крупные независимые игроки также обещают сохранить объем поставок и увеличивают закупки в других регионах. Никакие ограничения на автозаправках по продаже топлива не вводятся.