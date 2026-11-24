Крупные участники рынка обещали сохранить объем поставок топлива в Прикамье
В Прикамье состоялось заседание оперативного штаба по вопросу обеспеченности региона топливом. Как рассказал губернатор Дмитрий Махонин после вчерашнего удара БПЛА по одному из объектов ТЭК в регионе возник ажиотажный спрос на нефтепродукты, их было раскуплено в 2,5 раза выше суточной нормы.
Господин Махонин отметил, что на сегодняшний день край стабильно обеспечивается топливом. Основные поставщики исполняют свои обязательства, обеспечивая АЗС за счет ранее накопленных запасов. Крупные независимые игроки также обещают сохранить объем поставок и увеличивают закупки в других регионах. Никакие ограничения на автозаправках по продаже топлива не вводятся.