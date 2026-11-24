Ространснадзор решил, что авария произошла в связи с превышением скорости вагонов при спуске с горки сортировочного парка: состав распускали в автоматическом режиме на скорости 13,6 км/ч, однако на замедлителях они внезапно разогнались. Торможение перевели в ручной режим, но остановить вагоны не удалось: сцепка влетела в состав на третьей тормозной линии в 155 м от замедлителей. Расследование установило, что торможению вагонов помешала водно-соляная смесь, которая скопилась из-за неправильно закрепленного груза ООО «Руссоль»: упаковки галита оказались повреждены, а недельный дождь размыл его в рассол, смазавший колеса. Компания не обеспечила безопасность эксплуатации железнодорожного транспорта, посчитал Ространснадзор. «Руссоль» оспорила эти выводы в суде, а прокуратура потребовала установить истинные причины аварии и провести дополнительное расследование, обратившись в арбитражный суд. Однако суд ей отказал, согласившись с доводами ответчиков о том, что дополнительное расследование аварий на железной дороге не предусмотрено законом, а реконструировать крушение поезда невозможно.