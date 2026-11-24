Вагон и воду
Суд пересмотрит спор о расследовании крушения поезда в Нижнем Новгороде
Арбитражный суд Волго-Вятского округа постановил заново рассмотреть спор прокуратуры с Ространснадзором о дорасследовании крушения грузового поезда в Нижнем Новгороде в 2023 году. При расформировании состава на станции Горький-Сортировочный семь вагонов с грузом крупнейшего в России производителя соли «Руссоль» скатились и протаранили еще 49. Однако грузоотправитель доказал свою непричастность к аварии, прокуратура потребовала установить виновных, но суды ей отказали. При этом дело вернули апелляции, которая посчитала неверно оформленной только доверенность прокурора.
Первый арбитражный апелляционный суд заново рассмотрит спор Приволжской транспортной прокуратуры с Ространснадзором о расследовании аварии грузового поезда, которая произошла в Нижнем Новгороде 19 октября 2023 года, следует из решения кассационного суда. Как писал «Ъ-Приволжье», семь вагонов грузового состава при расформировании скатились и протаранили еще 49, которые стояли на пути. Два вагона сошли с рельсов, один в итоге был разбит и списан, второй потребовал капремонта, еще три получили повреждения. В результате аварии на станции Горький-Сортировочный был утрачен груз — 64 т известняка, обошлось без жертв и пострадавших.
Ространснадзор решил, что авария произошла в связи с превышением скорости вагонов при спуске с горки сортировочного парка: состав распускали в автоматическом режиме на скорости 13,6 км/ч, однако на замедлителях они внезапно разогнались. Торможение перевели в ручной режим, но остановить вагоны не удалось: сцепка влетела в состав на третьей тормозной линии в 155 м от замедлителей. Расследование установило, что торможению вагонов помешала водно-соляная смесь, которая скопилась из-за неправильно закрепленного груза ООО «Руссоль»: упаковки галита оказались повреждены, а недельный дождь размыл его в рассол, смазавший колеса. Компания не обеспечила безопасность эксплуатации железнодорожного транспорта, посчитал Ространснадзор. «Руссоль» оспорила эти выводы в суде, а прокуратура потребовала установить истинные причины аварии и провести дополнительное расследование, обратившись в арбитражный суд. Однако суд ей отказал, согласившись с доводами ответчиков о том, что дополнительное расследование аварий на железной дороге не предусмотрено законом, а реконструировать крушение поезда невозможно.
Более того, представители РЖД отметили, что исковые сроки были пропущены, а прокуратура действует в интересах компании «Руссоль», которая ранее инициировала спор о причинах аварии и выиграла его при поддержке надзорного ведомства. Юристы железной дороги настаивали, что подобные обстоятельства сами по себе являются основанием для прекращения спора. Позднее Первый арбитражный апелляционный суд поддержал доводы ответчиков и отказал в отмене решения.
Тем не менее, кассационный суд вернул иск на новое рассмотрение в апелляционной инстанции. Причиной в мотивировочной части решения названы не новые обстоятельства или ошибки нижестоящей инстанции, а недопуск в процесс представителя транспортной прокуратуры из-за доверенности. Ведомство в судебном споре представляла старший помощник Владимирской транспортной прокуратуры, доверенность ей выдал заместитель прокурора, а суд посчитал ее оформленной ненадлежащим образом. Кассационные судьи решили, что прокурор и заместитель наделены равными процессуальными полномочиями для участия в арбитражных спорах и выводы апелляционного суда о доверенности неверны. В связи с тем, что представитель прокуратуры был лишен права участвовать в процессе, решение подлежит отмене и пересмотру. «При новом рассмотрении дела арбитражному суду апелляционной инстанции необходимо учесть изложенное, повторно исследовать имеющиеся в деле доказательства и обстоятельства спора и разрешить спор с соблюдением норм материального и процессуального права», — указал кассационный суд.
Добавим, ранее в процессе судебных тяжб Ространснадзор и РЖД утверждали, что не обязаны оценивать доводы ООО «Руссоль» о причинах аварии, а суды неверно решили, что груз был поврежден именно из-за столкновения вагонов. При этом суды установили, что смывы с ободов колес были сделаны только на шестой день после аварии.