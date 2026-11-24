Очередным препятствием на пути реинтеграции российского спорта в мировой может стать подготовленный Евросоюзом новый санкционный пакет. Его авторы собираются запретить отечественным атлетам выступать на территории входящих в него стран в полноценном, то есть с флагом и гимном, статусе. Эта мера очень похожа на легализацию «визовых войн», уже ведущихся против россиян рядом государств. В случае если запрет будет законодательно оформлен, в некоторых видах спорта у представителей сборной России возникнут серьезные проблемы с участием в крупнейших соревнованиях следующего летнего сезона, а значит, возможно, и отбором на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Правда, большая часть чемпионатов мира пройдет все-таки за пределами Евросоюза.