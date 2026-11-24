Евросоюз пытается осложнить реинтеграцию России в мировой спорт новыми санкциями
Очередным препятствием на пути реинтеграции российского спорта в мировой может стать подготовленный Евросоюзом новый санкционный пакет. Его авторы собираются запретить отечественным атлетам выступать на территории входящих в него стран в полноценном, то есть с флагом и гимном, статусе. Эта мера очень похожа на легализацию «визовых войн», уже ведущихся против россиян рядом государств. В случае если запрет будет законодательно оформлен, в некоторых видах спорта у представителей сборной России возникнут серьезные проблемы с участием в крупнейших соревнованиях следующего летнего сезона, а значит, возможно, и отбором на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Правда, большая часть чемпионатов мира пройдет все-таки за пределами Евросоюза.
Хорошая для России новость в том, что Евросоюз уже не играет доминирующей в вопросе организации важных спортивных соревнований роли. Больше актуальных для россиян мировых первенств в 2027 году все же пройдет за его пределами.
Казахстан будет хозяином чемпионатов мира по дзюдо, настольному теннису и тхэквондо, Китай — по спортивной гимнастике, Азербайджан — по гимнастике художественной, США — по борьбе и вместе с Канадой — по волейболу среди женских команд, Колумбия — по стрельбе из лука, Южная Корея — по бадминтону и пулевой стрельбе, Египет — по стрельбе стендовой, Узбекистан — по фехтованию, Армения — по тяжелой атлетике, Швейцария — по академической гребле. Правда, и в этих видах некоторые имеющие большое значение, допустим, с точки зрения сохранения высоких позиций в рейтинге турниры — этапы Гран-при, Кубков мира, европейские чемпионаты — отданы государствам Евросоюза.