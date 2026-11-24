В Саратовской области создали ассоциацию организаций сферы ЖКХ
Она нужна для повышения качества обслуживания домов
В Саратовской области зарегистрировали Ассоциацию организаций в сфере ЖКХ. Учредителями стали три управляющие компании, еще около 15 организаций уже подали заявки на вступление, рассказал ИА «Общественное мнение» председатель Петр Баранников.
Ассоциация намерена объединить управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН и подрядчиков, которые обслуживают лифты, вентиляцию и инженерные системы. Ее задачи включают повышение качества обслуживания домов, соблюдение жилищного законодательства и налаживание взаимодействия в отрасли.
По словам господина Баранникова, в ассоциацию примут только добросовестные компании, готовые исполнять предписания надзорных органов. При жалобах жильцов на участников ассоциации планируются рейды. Это нужно, чтобы не доводить дело до госжилинспекции, пояснил он. Штраф УК оплачивает из средств жильцов, поэтому в проигрыше оказываются и компания, и жители.
Сначала ассоциация займется благоустройством дворов, лифтами и содержанием подъездов. В перспективе планируется единая аварийно-диспетчерская служба и централизованный подбор подрядчиков.