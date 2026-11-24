По словам господина Баранникова, в ассоциацию примут только добросовестные компании, готовые исполнять предписания надзорных органов. При жалобах жильцов на участников ассоциации планируются рейды. Это нужно, чтобы не доводить дело до госжилинспекции, пояснил он. Штраф УК оплачивает из средств жильцов, поэтому в проигрыше оказываются и компания, и жители.