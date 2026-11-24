Исаакиевский собор в 2026 году потратил на реставрацию 216 млн рублей
На реставрационную деятельность в Исаакиевском соборе с начала 2026 года ушло около 216 млн рублей. Деньги, по словам директора музея Юрия Мудрова, брали из собственных доходов, сообщил «Петербургский дневник».
Прямых бюджетных вливаний на реставрационную деятельность, как отметил господин Мудров, государственный музей «Исаакиевский собор» не имеет. Реставрация, как и вся жизнь музея, строится исключительно на том, сколько удалось заработать, добавил директор.
Юрий Мудров также рассказал, сколько денег ушло на пополнение музейного фонда. На эту цель в 2026 году Исаакиевский собор потратил более 37 млн рублей. За каждой покупкой, по его словам, стоит огромная поисково-исследовательская работа.