Строительные леса с фасадов храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге планируют снять раньше намеченного срока — февраля 2027 года. Большую часть конструкций уже демонтировали, оставшиеся работы ведутся на небольшом участке. Об этом 24 ноября сообщил заместитель директора музея «Исаакиевский собор» по реставрации и капитальному ремонту Геннадий Полунин на пресс-конференции «Интерфакса».