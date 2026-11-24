Леса со Спаса на Крови снимут раньше срока
Строительные леса с фасадов храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге планируют снять раньше намеченного срока — февраля 2027 года. Большую часть конструкций уже демонтировали, оставшиеся работы ведутся на небольшом участке. Об этом 24 ноября сообщил заместитель директора музея «Исаакиевский собор» по реставрации и капитальному ремонту Геннадий Полунин на пресс-конференции «Интерфакса».
По словам господина Полунина, сейчас реставрация завершается в районе распятия. После окончания работ там проводят техническую сушку.
Изначально музей рассчитывал завершить демонтаж лесов до конца 2026 года, однако погодные условия скорректировали график. При этом реставрацию планируют закончить раньше срока, установленного государственным заданием: по плану работы должны завершиться в мае 2027 года.
В июле 2026 года от строительных лесов освободили золотой купол Спаса на Крови. Колокольня собора была полностью скрыта под конструкциями в течение нескольких лет.
Ранее в храм вернули утраченные в XX веке исторические «топазовые» кресты с иконостаса.