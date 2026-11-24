В Петербурге начали рассматривать иск к Петру Гуменнику из-за программы «Парфюмер»
Невский районный суд 24 ноября приступил к рассмотрению иска петербуржца Бориса Шестопалова к фигуристу Петру Гуменнику и клубу фигурного катания Тамары Москвиной. Информация о деле и назначенном заседании опубликована в карточке на сайте суда.
Поводом для иска стала короткая программа спортсмена под музыку из фильма «Парфюмер». Петербуржец считает, что номер популяризирует образ убийцы, и требует компенсации морального вреда и удаления видеозаписей выступления.
На первое заседание пришли истец и представитель клуба Тамары Москвиной. Сам господин Гуменник в суд не явился, сообщает «Спорт-Экспресс».
Иск был подан в марте. Первоначально суд отказался принимать заявление, поскольку истец не указал, какие именно его личные права были нарушены, и не мог выступать в защиту неопределенного круга лиц. Однако в мае заявление приняли к производству.
Перед Олимпиадой 2026 года господину Гуменнику не согласовали использование музыки из «Парфюмера» из-за проблем с авторскими правами. В итоге на Играх он исполнил короткую программу под композицию «Вальс 1805».