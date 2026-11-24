Комитет гордумы Саратова одобрил отказ от мандата Александра Занорина
Решение вступит в силу после утверждения парламентом
Профильный комитет Саратовской гордумы поддержал прекращение полномочий депутата Александра Занорина, сообщила пресс-служба городского парламента. Основанием стало личное заявление господина Занорина.
Вопрос рассмотрели на заседании комитета по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности и защите прав населения. Депутаты также согласились вывести господина Занорина из состава комитета. Решение вступит в силу после утверждения на заседании гордумы.
Александр Занорин избирался от избирательного округа №1, в который входят улицы Радищева, Горького, Соборная, Театральная площадь и ряд других. Он также возглавляет Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова.