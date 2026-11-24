Сергей Егоров окончил Нижегородскую академию МВД России. После этого он работал в Дзержинском районе Перми и в ГУ МВД России по Пермскому краю. Основным направлением его работы было раскрытие преступлений против личности и половой неприкосновенности. С весны 2025 года до перевода в Отделение МВД России «Горнозаводское» он руководил Отделением МВД России «Оханское».