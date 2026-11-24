В прокат выходят «Голодные игры: Рассвет жатвы» Фрэнсиса Лоуренса
В прокат выходят «Голодные игры: Рассвет жатвы» Фрэнсиса Лоуренса — шестой фильм популярной франшизы о тоталитарном государстве постапокалиптического будущего. Новая картина — приквел оригинальной квадрологии, и Юлия Шагельман сочла его совершенно необязательным повторением пройденного.
Первые «Голодные игры», основанные на одноименном романе Сьюзан Коллинз, вышли на экраны в 2013 году. События фильма разворачивались в государстве Панем, возникшем на месте современных США после экологической катастрофы. Столица Панема — Капитолий, где декадентствует элита, а обеспечивают ее роскошную жизнь 12 дистриктов (чем дальше от Капитолия, тем беднее). Держится эта система на внутренних войсках, пропаганде и устрашающем ритуале Голодных игр: ежегодно от каждого дистрикта выбирают по жребию двух разнополых представителей от 12 до 18 лет и отправляют их участвовать в гладиаторских боях, транслируемых на всю страну. Все работало как часы, пока от 12-го, самого бедного дистрикта на Игры не вышла Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) и не устроила вместе со своими друзьями революцию.
Три книги Коллинз превратились в четыре фильма, но потом оказалось, что ей есть еще что рассказать (писателям тоже нужно зарабатывать). Так что Коллинз сочинила сначала приквел о молодых годах будущего президента Панема Кориолана Сноу (его экранизация «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» вышла в 2023 году), а потом еще один — о молодых годах будущего наставника Китнисс Хеймитча Эбернети. Его, собственно, и переносит на экран в «Рассвете жатвы» режиссер Лоуренс, снимавший все фильмы франшизы, кроме первого.
И если «Баллада…» — это история молодого идеалиста, перешедшего на темную сторону, что всегда интересно (другое дело, как ее реализовали в кино), то «Рассвет жатвы» не может предложить зрителям ровным счетом ничего из того, что они не знают.