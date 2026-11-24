Доходы бюджета Саратовской области достигли почти 195 млрд рублей
Больше половины суммы обеспечил налог на прибыль и НДФЛ
К 1 ноября доходы консолидированного бюджета Саратовской области составили 194,6 млрд руб. Об этом сообщили в региональном минфине.
Объем налоговых и неналоговых поступлений за девять месяцев достиг 139,0 млрд руб. Больше 63% общей суммы обеспечили налог на прибыль организаций и НДФЛ.
Расходы бюджета достигли 210,7 млрд руб. Из них 143,1 млрд руб., или около 68%, направили на социальную сферу.
Напомним, бюджет региона на 2027 год заложено 185,8 млрд руб. доходов и 189,9 млрд руб. расходов. Дефицит прогнозируется на уровне 4,2 млрд руб., что почти в семь раз меньше, чем в 2026 году. В 2028 году доходы планируются на уровне 201 млрд руб., а расходы — 198,4 млрд. Ожидается профицит в 2,6 млрд руб.