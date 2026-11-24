Идея расширения РПЛ до 18 или 20 участников обсуждалась и ранее, но поддержана не была. Количество участников чемпионата России по футболу не менялось с 1998 года. В первом чемпионате России в 1992 году участвовали 20 клубов, в 1993-м — 18, в 1994-м и 1995-м — 16, в 1996-м и 1997-м — 18.