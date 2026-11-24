В США пациентка впервые прожила год с генно-модифицированной почкой свиньи
Жительница американского штата Нью-Гэмпшир Молли Фалко стала первой в мире пациенткой, прожившей год с пересаженной почкой генетически модифицированной свиньи. Об этом сообщает The New York Times.
Операцию провели 22 ноября 2025 года в больнице Mass General Brigham, орган предоставила биотехнологическая компания eGenesis. Свинья прошла 69 генетических модификаций — в том числе для деактивации свиных ретровирусов и лучшей совместимости с человеком. Вскоре после пересадки у женщины возникли осложнения, однако с февраля 2026 года госпитализации ей больше не требовались.
Пациентке сейчас 58 лет. По словам руководителя исследований по трансплантации почек в Mass General Brigham Леонардо Риеллы, свиная почка полноценно выполняет функции человеческой. Женщина смогла «почти полностью» вернуться к привычной жизни: она снова готовит, водит машину и планирует встать на лыжи. Впрочем, пациентка рассказала, что до сих пор быстро устает, а из-за приема иммунодепрессантов, чтобы предотвратить отторжение органа, вынуждена носить маску в людных местах.
Госпоже Фалко нужно было пересадить орган из-за врожденного заболевания. Удалять орган пока не планируют — господин Риелла выразил надежду, что пациентка сможет прожить с ним еще год.
По данным Объединенной сети по распределению донорских органов (UNOS), в США около 90 тыс. человек ждут пересадки почки, и в среднем 12 пациентов умирают ежедневно, не дождавшись операции. В январе 2027 года ученые планируют запустить официальные клинические испытания свиных почек eGenesis с участием 33 пациентов в 10 медцентрах страны.