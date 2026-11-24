Пациентке сейчас 58 лет. По словам руководителя исследований по трансплантации почек в Mass General Brigham Леонардо Риеллы, свиная почка полноценно выполняет функции человеческой. Женщина смогла «почти полностью» вернуться к привычной жизни: она снова готовит, водит машину и планирует встать на лыжи. Впрочем, пациентка рассказала, что до сих пор быстро устает, а из-за приема иммунодепрессантов, чтобы предотвратить отторжение органа, вынуждена носить маску в людных местах.