За прошедшую неделю в Башкирии зарегистрировали более 16,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора по республике, 46,7% от общего числа заболевших составляют дети до 14 лет . Отмечается, что среди циркулирующих вирусов преобладают негриппозные, но грипп среди жителей тоже регистрируется.