В Уфе запретят перевод земель под высотки по проектам планировки и межевания
Теперь вид использования будут утверждать через слушания и обсуждения
Горсовет Уфы собирается внести изменения в Правила землепользования и застройки, исключив из документа нормы, позволявшие считать условно разрешенные виды использования земельного участка основными при образовании участка проектами планировки и межевания территории (ППиМТ).
До сих пор Правила землепользования и застройки предполагали, что, например, зону смешанной застройки (в основном индивидуальными частными домами и рядами малоэтажных домов) или общественно-жилую зону можно использовать для строительства многоквартирных домов (в том числе высоток). Для этого необходимо было указать соответствующее назначение участка в планировочной документации, которая утверждается без общественных обсуждений и публичных слушаний.
В то же время ст. 39 Градостроительного кодекса России прописывает обязанность проводить публичные процедуры при выдаче физическим и юридическим лицам условного вида разрешенного использования.
Кроме того, обязанность учета мнения граждан была закреплена в ст. 10 Правил землепользования и застройки. Там же было указано, что обсуждения и слушания должна проводить специальная комиссия по Правилам землепользования и застройки, учрежденная постановлением муниципалитета. Однако нормы о возможности перевода земель без публичных процедур сохранялись в градостроительных регламентах по территориальным зонам.
Если горсовет Уфы утвердит изменения, то возможность перевода условного вида в основной через ППиМТ будет исключена для зон индивидуального жилищного строительства, а также малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной многоквартирной застройки, смешанной жилой застройки, зон размещения садовых товариществ, общественно-жилой застройки ограниченной этажности, общественно-жилой и других зон.
Заседание горсовета назначено на 25 ноября.