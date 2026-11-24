До сих пор Правила землепользования и застройки предполагали, что, например, зону смешанной застройки (в основном индивидуальными частными домами и рядами малоэтажных домов) или общественно-жилую зону можно использовать для строительства многоквартирных домов (в том числе высоток). Для этого необходимо было указать соответствующее назначение участка в планировочной документации, которая утверждается без общественных обсуждений и публичных слушаний.