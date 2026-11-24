Первого вице-губернатора Мурманской области задержали по делу Андрея Чибиса
В Москву также доставлен министр региональной безопасности Артем Долгов
Первого заместителя губернатора Мурманской области Оксану Демченко задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении главы региона Андрея Чибиса. Об этом сообщили два источника РБК в правоохранительных органах.
По информации собеседников издания, госпожу Демченко доставили в Москву для проведения следственных действий в Следственном департаменте МВД. Вместе с ней в столицу привезли министра региональной безопасности Мурманской области Артема Долгова, сообщает РЕН ТВ.
Андрей Чибис был задержан 23 ноября. Он проходит по делу о мошенничестве, растрате и незаконных валютных операциях. Следствие оценивает ущерб от предполагаемого хищения средств, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, более чем в 1 млрд руб. Губернатор вину отрицает.