Андрей Чибис был задержан 23 ноября. Он проходит по делу о мошенничестве, растрате и незаконных валютных операциях. Следствие оценивает ущерб от предполагаемого хищения средств, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, более чем в 1 млрд руб. Губернатор вину отрицает.