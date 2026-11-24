В Прикамье могут запустить речные рейсы до Жебреев
В 2027 году власти Пермского края планируют запустить водные маршруты из краевой столицы до Чайковского, Осы, Оханска, а также из Левшино в Ильинский и Соликамск. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, рассматривается также запуск маршрутов в другие территории региона, в частности до Жебреев. «Сейчас ведется работа по оценке судов, подходящих для пассажирского судоходства по реке Сылве», — отмечают в правительстве.
Также в следующем году начнется проектирование причала в микрорайоне Левшино в Перми. Проект предусматривает строительство причальной стенки, возведение здания речного вокзала, благоустройство прилегающей территории. В рамках проекта планируется и создание причала для маломерного флота со слипом. Параллельно продолжится программа восстановления дебаркадеров, будет отремонтирован причал в Чайковском.
Кроме этого, в 2027 году планируется построить причалы для маломерного и яхтенного флота. Для обеспечения флота бесперебойными поставками топлива совместно с компанией «Лукойл» строится заправочная станция на воде. Начиная с навигации 2027 года, она обеспечит топливом краевой флот. Проектирование и строительство ведет «Пермская судоверфь».
Напомним, минувшая речная навигация стала для Пермского края рекордной не только по пассажиропотоку, но и по количеству судозаходов — на главной гавани Перми их зафиксировано 469. На территории региона в этом году курсировало восемь субсидируемых водных маршрутов, а количество причальных сооружений достигло восьми единиц.