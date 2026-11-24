В 2027 году власти Пермского края планируют запустить водные маршруты из краевой столицы до Чайковского, Осы, Оханска, а также из Левшино в Ильинский и Соликамск. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, рассматривается также запуск маршрутов в другие территории региона, в частности до Жебреев. «Сейчас ведется работа по оценке судов, подходящих для пассажирского судоходства по реке Сылве», — отмечают в правительстве.