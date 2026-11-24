В июле 2021 года Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, главного бухгалтера Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной, старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина, а также акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко. По версии обвинения, с 2013 по 2018 год фигуранты похитили из банка более 190 млн руб.