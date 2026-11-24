На Дону подтвердили ответственность топ-менеджеров «Кредит Экспресса» на 1,3 млрд рублей
Бывшие топ-менеджеры ростовского банка «Кредит Экспресс» не смогли оспорить привлечение к субсидиарной ответственности по его долгам на общую сумму 1,3 млрд руб. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ пересмотреть соответствующее решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.
Спор касается заявления АСВ о привлечении восьми лиц к субсидиарной ответственности. В сентябре 2023 года Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил требования агентства и привлек к ответственности Аллу Кабанову, Елену Чуеву и Марию Антонову. В остальной части заявления было отказано.
В июле 2024 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил это определение и признал наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности также Василия Бойко-Великого. Кассационная инстанция оставила постановление без изменения.
Размер ответственности пока не установлен. Производство в этой части приостановлено до завершения расчетов с кредиторами банка. Таким образом, 1,325 млрд руб. — сумма первоначального заявления АСВ, а не окончательно определенный размер взыскания.
В сентябре 2026 года Арбитражный суд Ростовской области отказал Елене Чуевой в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 23 ноября апелляционная инстанция подтвердила этот отказ.
В июле 2021 года Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, главного бухгалтера Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной, старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина, а также акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко. По версии обвинения, с 2013 по 2018 год фигуранты похитили из банка более 190 млн руб.
Банк «Кредит Экспресс» был признан банкротом в июне 2018 года. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. В сентябре 2026 года срок конкурсного производства продлили до 5 марта 2027 года.