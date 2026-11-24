Госдума одобрила законопроект о списании долгов участников СВО
Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно одобрили законопроект о специальном порядке банкротства для участников спецоперации. Документ, который внесло правительство, позволит военнослужащим закрыть обязательства перед кредиторами на сумму до 10 млн руб.
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что государство не понесет убытков от предложенной меры. «Все расходы лягут на кредиторов»,— сказал он (цитата по «Ведомостям»).
Действие поправок должно распространиться на военнослужащих, чья процедура банкротства началась до 1 ноября 2026 года, при условии что после вступления закона в силу они заключат контракт о прохождении военной службы минимум на год.
Военнослужащий сможет подать в арбитражный суд ходатайство, чтобы сохранить имущество стоимостью до 10 млн руб., исключив его из конкурсной массы. Остальное продадут, а вырученные средства направят кредиторам. Долги по алиментам, зарплатам и возмещению вреда жизни и здоровью списанию не подлежат.