В Башкирии взыскали с РЖД 140 тысяч рублей за погибшего на железной дороге
Давлекановский районный суд взыскал сОАО «РЖД» в пользу родственников погибшего местного жителя 140 тыс. руб. компенсации морального вреда. В Уфимской транспортной прокуратуре сочли РЖД источником повышенной опасности.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в апреле этого года электропоезд сбил 22-летнего жителя Давлеканово на перегоне станций Давлеканово-Шангак-Куль Куйбышевской железной дороги.
Пострадавший скончался.
Учитывая, что родственники не могли самостоятельно защитить свои права, Уфимский транспортный прокурор обратился в суд с иском, который был удовлетворен.