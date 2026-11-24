Согласно описанию лота, шестиместный самолет с герметичной кабиной находится в исправном техническом состоянии: в мае текущего года был проведен капитальный ремонт винта, а в июле борт прошел плановое техническое обслуживание. Воздушное судно оснащено современной авионикой, автопилотом, бортовым метеорадаром и спутниковым интернетом. Крейсерская скорость машины составляет до 380 км/ч, а для взлета при полной загрузке самолету достаточно взлетно-посадочной полосы длиной от 600 м.