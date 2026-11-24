В Челябинске выставили на продажу самолет Piper за 58 млн рублей
Воздушное судно оснащено автопилотом, бортовым метеорадаром и интернетом
В Челябинске выставили на продажу легкий одномоторный самолет американского производства Piper PA-46-350P 1995 года выпуска с бортовым номером RA-01325. Стоимость воздушного судна продавец оценил в 58 млн руб., соответствующее объявление размещено на площадке «Авито».
Согласно описанию лота, шестиместный самолет с герметичной кабиной находится в исправном техническом состоянии: в мае текущего года был проведен капитальный ремонт винта, а в июле борт прошел плановое техническое обслуживание. Воздушное судно оснащено современной авионикой, автопилотом, бортовым метеорадаром и спутниковым интернетом. Крейсерская скорость машины составляет до 380 км/ч, а для взлета при полной загрузке самолету достаточно взлетно-посадочной полосы длиной от 600 м.
Семейство легких самолетов общего назначения Piper PA-46 разработано американской компанией Piper Aircraft и серийно выпускается с 1983 года в нескольких модификациях, широко применяясь в частной авиации и для пассажирских перевозок на местных авиалиниях.
Ранее регистрационный номер RA-01325 в российском реестре принадлежал учебно-тренировочному самолету Як-52 системы ДОСААФ/РОСТО, который впоследствии сменил серийный номер.