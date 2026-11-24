Александр Аузан — доктор экономических наук, занимается методологическими проблемами экономической теории, моделями индустриальных обществ, теорией потребительского поведения, институтами российского гражданского общества. Он возглавлял экономфак МГУ с 2012 года. Экономист объяснял, что уходит с должности для того, чтобы заниматься «многими большими и интересными задачами».