Аузан встретился с Мальцевым перед передачей полномочий декана экономфака МГУ
Декан экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Александр Аузан покидает свой пост с 1 декабря. Он поговорил с заместителем Александром Мальцевым, которому перейдут полномочия главы факультета.
В эфире «Радио РБК» господин Аузан пожелал преемнику терпения и удачи. После передачи полномочий Александру Мальцеву он продолжит работать в МГУ в должности президента экономического факультета, а также будет руководить кафедрой прикладной институциональной экономики.
Напутствие Александру Аузану и Александру Мальцеву в эфире дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Я рада, что Александр Александрович остается на факультете и что сохраняется преемственность в управлении факультетом. И хочется поддержать его преемника Александра Андреевича Мальцева и пожелать ему успеха в его начинаниях на благо факультета»,— сказала она.
Александр Аузан — доктор экономических наук, занимается методологическими проблемами экономической теории, моделями индустриальных обществ, теорией потребительского поведения, институтами российского гражданского общества. Он возглавлял экономфак МГУ с 2012 года. Экономист объяснял, что уходит с должности для того, чтобы заниматься «многими большими и интересными задачами».