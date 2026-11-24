Для Пола Томаса Андерсона это будет первый фильм, для которого он написал сценарий, но не срежиссировал. Продюсерами фильма выступят сами Спилберг и Андерсон, а также Сара Мерфи. Исполнительные продюсеры — Тим Хедингтон, Нил Шах, Райан Закариас и Ана Леоча. Выход намечен на 2028 год, его выпустит студия Universal.