Стивен Спилберг снимет вестерн по сценарию Пола Томаса Андерсона
Стивен Спилберг снимет экранизацию романа-вестерна «Сердце зимой» ирландского писателя Кевина Барри, сообщает Variety. Сценарий предстоящей картины напишет Пол Томас Андерсон, а главные роли исполнят Киллиан Мерфи, Джесси Бакли и Марк Райленс.
«Сердце зимой» вышло в 2024 году. Книга Барри была признана бестселлером по версии The Irish Times и историческим романом года по версии The Sunday Times.
Действие романа происходит в небольшом шахтерском городке в штате Монтана в 1891 году. Главный герой — молодой ирландский поэт Томас Рурк, влюбившийся в Полли Гиллеспи, жену влиятельного управляющего шахтами Лонга Энтони Харрингтона. Вместе они решают сбежать из городка на Запад, за ними отправляют погоню.
Для Пола Томаса Андерсона это будет первый фильм, для которого он написал сценарий, но не срежиссировал. Продюсерами фильма выступят сами Спилберг и Андерсон, а также Сара Мерфи. Исполнительные продюсеры — Тим Хедингтон, Нил Шах, Райан Закариас и Ана Леоча. Выход намечен на 2028 год, его выпустит студия Universal.