На предприятии в особой экономической зоне «Липецк» произошел пожар
На складах одного из предприятий на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» произошел пожар. Причины возгорания уточняются. Пострадавших нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
На месте работают подразделения МЧС и экстренные службы. Игорь Артамонов не уточнил площадь пожара, но назвал его серьезным.
Особая экономическая зона «Липецк» включает три площадки — в Грязинском и Елецком муниципальных округах, а также в Липецке. Общая площадь участков составляет 2,4 тыс. га. В ОЭЗ входят более 60 резидентов.