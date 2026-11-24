Госдума приняла законопроект о повышении НДФЛ на пассивные доходы
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о включении пассивных доходов граждан в основную базу по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). На них будет распространяться общая прогрессивная шкала со ставками от 13% до 22% вместо нынешних 13–15%.
Новая шкала охватит дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами. Она также будет применяться к доходам от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения.
По оценке Минфина, изменения затронут не более 6% населения — около 4 млн человек. Для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок сохранят ставки 13% и 15%. Порядок расчета необлагаемой суммы процентов по банковским вкладам также останется прежним.
С 2027 года банки получат право самостоятельно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам сначала по ставке 13%, а впоследствии — по прогрессивной шкале.