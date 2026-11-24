Республику Сербскую передают по наследству
Правительство Республики Сербской возглавит сын Милорада Додика
Правительство Республики Сербской (РС) возглавит Игор Додик, сын ее многолетнего лидера Милорада Додика, которого суд и Центризбирком Боснии отстранили в прошлом году от политики на шесть лет. Главная задача, которая ставится перед новым премьером,— обеспечить преемственность политики РС. Это означает, что курс Милорада Додика, направленный на максимальную самостоятельность Республики Сербской в составе Боснии, останется неизменным. А опираться Додик-младший, так же как и его отец, постарается, судя по всему, на поддержку России. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Сформировать новое правительство Республики Сербской Игору Додику поручил на этой неделе избранный на недавних выборах президентом РС Саво Минич. На формирование кабинета министров новому премьеру отводится 40 дней.
До того президент провел консультации с руководством правящего в республике Союза независимых социал-демократов (СНСД), председателем которого остается многолетний лидер РС Милорад Додик. В прошлом году суд и Центризбирком Боснии отлучили его на шесть лет от политики за невыполнение решений Высокого представителя мирового сообщества в Боснии и Герцеговине. Руководство правящей партии единогласно поддержало кандидатуру 37-летнего Игора Додика на пост премьера.
В таком единодушии партийцев из СНСД нет ничего удивительного. Несмотря на формальное отлучение от государственной политики, неформальным лидером Республики Сербской по-прежнему остается Милорад Додик.
Именно он доминировал в ходе избирательной кампании перед недавними всеобщими выборами, которые прошли в Боснии 4 октября. Не значась ни в одном избирательном списке, Милорад Додик присутствовал повсюду: на билбордах кандидата в президенты РС от правящей партии Саво Минича и сербского кандидата в члены Президиума Боснии Жельки Цвиянович, в рекламе кандидатов в депутаты, на предвыборных митингах. Предвыборный же штаб СНСД возглавлял Игор Додик.
Начавший политическую карьеру еще в 2014 году, когда в 25 лет стал одним из секретарей правящей партии РС, Додик-младший уверенно поднимался по партийной лестнице. На выборах 2018, 2020 и 2022 годов он был заместителем руководителя избирательного штаба, а в этом году координировал кампанию партии на выборах. До осени прошлого года Игор Додик находился вместе с отцом под санкциями США, которые дважды вводила прежняя американская администрация. В октябре 2025 года все санкции были сняты.
После успеха на недавних выборах Додик-старший объявил сторонникам: «Партия добилась такого же результата, как и все последние 20 лет. Благодарю президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина».
Упоминание многолетним лидером боснийских сербов российского президента, наряду с главой США, было неслучайным. За пять дней до октябрьских выборов Милорад Додик и Саво Минич побывали в Москве, где встретились с Владимиром Путиным — так же как и перед боснийскими выборами 2018 и 2022 годов, российский президент прозрачно дал понять, что желает Милораду Додику и его партии успеха. А по возвращении из Москвы Додик-старший поведал, что «РФ и в этом году пообещала РС прежнюю цену на газ».
Одна из главных задач, которая поставлена перед новым премьером Республики Сербской,— обеспечить преемственность ее политики. Это означает, что курс Додика-старшего, направленный на максимальную самостоятельность РС в составе Боснии, останется неизменным и при Додике-младшем. Как, впрочем, и опора на поддержку России. По отношениям же с ЕС Игор Додик высказался куда более сдержанно: «Мы за Евросоюз, но только в той мере, в какой и нас там будут уважать».