Правительство Республики Сербской (РС) возглавит Игор Додик, сын ее многолетнего лидера Милорада Додика, которого суд и Центризбирком Боснии отстранили в прошлом году от политики на шесть лет. Главная задача, которая ставится перед новым премьером,— обеспечить преемственность политики РС. Это означает, что курс Милорада Додика, направленный на максимальную самостоятельность Республики Сербской в составе Боснии, останется неизменным. А опираться Додик-младший, так же как и его отец, постарается, судя по всему, на поддержку России. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.