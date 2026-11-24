Александра Сокурова исключили из Совета по правам человека при президенте
Ранее режиссера исключили из совета по развитию отечественной кинематографии
Режиссер Александр Сокуров больше не входит в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Соответствующий указ опубликован 24 ноября на официальном портале правовой информации.
Помимо господина Сокурова, из состава СПЧ исключили адвоката Владимира Ряховского, врача-невролога Яна Власова и главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева.
Господин Сокуров состоял в СПЧ с 2018 года. В январе 2026 года режиссера также исключили из состава совета по развитию отечественной кинематографии при правительстве России.