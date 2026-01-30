Сокурова и Добродеева исключили из совета по развитию кинематографии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Из него исключены девять человек, в том числе режиссер Александр Сокуров и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев

Согласно документу, из состава совета также исключены глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, режиссер Валерий Тодоровский, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой, продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, продюсер Валерий Федорович и исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.

Одновременно в состав совета включены девять человек. В их числе председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев, гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.