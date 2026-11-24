Мирра Андреева признана «прорывом года» по версии ESPN
ESPN признал российскую теннисистку Мирру Андрееву «прорывом года». Об этом сообщается на сайте телеканала.
В 2026 году спортсменка стала победительницей Roland Garros и итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), а также завоевала титулы на состязаниях категории 500 в Аделаиде и Линце. Россиянка завершила сезон в качестве второй ракетки мира.
«С момента триумфального появления на теннисной сцене в 2023 году в возрасте 15 лет будущее Андреевой как чемпионки крупных турниров казалось практически неизбежным. Но иметь потенциал и реализовать его — это две разные вещи»,— говорится в материале.
Лучшими игроками по версии ESPN стали представительница Казахстана Елена Рыбакина и немец Александр Зверев, возглавляющие соответственно рейтинги WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Новичком года признали испанца Рафаэля Ходара. В номинации «Главный сюрприз года» победила финалистка Roland Garros полька Майя Хвалиньская.