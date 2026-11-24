8 июня 1996 года в Париже Евгений Кафельников стал первым российским чемпионом турнира Большого шлема в одиночном разряде. В финале Открытого чемпионата Франции он переиграл немца Михаэля Штиха. Перед этим Кафельников вместе с чехом Даниэлем Вацеком первенствовал на Roland Garros и в парном разряде. Подобный дубль на турнирах Большого шлема с тех пор не удавалось сделать ни одному теннисисту в мире