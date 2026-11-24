Прокурор передумал
Прокурор Кущевки отозвал иск о лишении Вячеслава Цеповяза прав на земельную долю
Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) прекратил производство по иску прокурора Кущевского района к члену цапковкской банды Вячеславу Цеповязу о признании прав муниципалитета на долю в его земельном участке. Соответствующее определение АС Кубани опубликовано в арбитражной картотеке.
Как следует из документа, в конце января прокурор Кущевского района в интересах поселковой администрации обратился в Кущевский районный суд с иском к Вячеславу Цеповязу. Представитель надзорного ведомства попросил прекратить право собственности господина Цеповяза на земельный участок сельскохозяйственного назначения в станице Кущевской площадью свыше 2,7 га и перераспределить права на него: 2/34 доли записать на Кущевское сельское поселение, а 32/34 оставить Вячеславу Цеповязу.
С учетом того, что ответчик сейчас проходит процедуру банкротства, Кущевский суд перед материал в АС Кубани. Там относительно требований прокурора стали возражать конкурсный управляющий и иные участники банкротства.
В итоге прокурор отозвал свой иск, и кубанский арбитраж прекратил производство по делу.
Вячеслав Цеповяз был признан банкротом осенью 2023 года решением Арбитражного суда Краснодарского края. В отношении должника была введена процедура реализации имущества, суд установил требования к нему на 2,19 млрд руб. Единственным кредитором стало ООО «Агропромышленная корпорация „АСТ Компани М“», которое приобрело право требования к Вячеславу Цеповязу у потерпевшего по уголовному делу предпринимателя Николая Захарова (Гордика).
В настоящий момент Вячеслав Цеповяз отбывает 20-летний срок за преступления, совершенные в составе банды «Цапки», которая действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год и занималась рэкетом, грабежами, изнасилованиями и убийствами. Банда стала широко известна после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей.