В настоящий момент Вячеслав Цеповяз отбывает 20-летний срок за преступления, совершенные в составе банды «Цапки», которая действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год и занималась рэкетом, грабежами, изнасилованиями и убийствами. Банда стала широко известна после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей.