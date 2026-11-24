В мэрии Екатеринбурга поддержали учителя, на которого подали жалобу из-за ролика
В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с учителем географии школы № 85 Виталием Никитиным, на которого написали заявление в следственные органы из-за опубликованного в соцсетях видео. Как рассказал «Ъ-Урал» сам педагог, на него написали заявление по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (ст. 280.1 УК РФ).
Поводом для жалобы предположительно стал ролик, в котором педагог закрывает окно под песню Сергея Лазарева «О боже, дай мне сил». В подписи к видео говорилось, что учителю предстоит рассказать ученикам о количестве субъектов РФ. После инцидента педагог написал объяснительную. Он настаивает, что все обвинения в его адрес ложные, а ролик носит юмористический характер.
«Записывая ролик, учитель, по его словам, не вкладывал какой-то двойной (некорректный) смысл. Содержание указанных роликов не противоречит Конституции Российской Федерации, педагогом называются 89 субъектов Российской Федерации в соответствии с действующей редакцией Конституции РФ»,— сообщили «Ъ-Урал» в мэрии.
В городской администрации также отметили, что в школе учителя характеризуют с положительной стороны, замечаний к его работе не было.