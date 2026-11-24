Поводом для жалобы предположительно стал ролик, в котором педагог закрывает окно под песню Сергея Лазарева «О боже, дай мне сил». В подписи к видео говорилось, что учителю предстоит рассказать ученикам о количестве субъектов РФ. После инцидента педагог написал объяснительную. Он настаивает, что все обвинения в его адрес ложные, а ролик носит юмористический характер.