Путин назначил Андрея Никитина своим спецпредставителем по МТК «Север—Юг»
Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности своего спецпредставителя по международному транспортному коридору (МТК) «Север—Юг». Этим же указом глава государства назначил на этот пост вице-премьера Андрея Никитина. Указ вступает в силу со дня опубликования.
В конце сентября Виталия Савельева сняли с поста вице-премьера из-за избрания депутатом Госдумы IX созыва. Будучи зампредом правительства, господин Савельев курировал вопросы транспорта. Теперь этими вопросами занимается Андрей Никитин, назначенный вице-премьером в октябре.