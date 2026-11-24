В конце сентября Виталия Савельева сняли с поста вице-премьера из-за избрания депутатом Госдумы IX созыва. Будучи зампредом правительства, господин Савельев курировал вопросы транспорта. Теперь этими вопросами занимается Андрей Никитин, назначенный вице-премьером в октябре.