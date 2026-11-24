«Калашников» продлил защиту бренда Baikal в 45 странах
Товарный знак Ижевского механического завода будет охраняться до 2037 года
«Калашников» продлил международную регистрацию товарного знака Baikal, принадлежащего АО «Ижевский механический завод», в 45 странах. Защита бренда в категории «Огнестрельное оружие и боеприпасы» будет действовать до 31 марта 2037 года, сообщили в концерне.
В перечень стран вошли государства ближнего зарубежья, в том числе Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия и Киргизия, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки.
Кроме того, в 2026 году на десять лет продлили регистрацию товарного знака Baikal в Гонконге, Канаде и Индии.
По словам коммерческого директора Ижевского механического завода Олега Сапожникова, с 2021 года поставки продукции в страны, где продлена регистрация бренда, превысили 900 млн руб. Продление правовой охраны товарного знака позволит продолжить продажи на этих рынках.
В настоящее время Baikal зарегистрирован более чем в 50 странах мира.