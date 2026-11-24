За период с января по ноябрь средняя стоимость букета в Пермском крае составила 3 489 руб. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков «Флаувау», это на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на цветы за год заметно вырос: количество заказов увеличилось на 16%. Наиболее заметно увеличился интерес к сегменту авторских композиций. За 11 месяцев жители региона стали заказывать такие букеты на 39% чаще, чем годом ранее.