В Прикамье вырос спрос на цветы
За период с января по ноябрь средняя стоимость букета в Пермском крае составила 3 489 руб. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков «Флаувау», это на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на цветы за год заметно вырос: количество заказов увеличилось на 16%. Наиболее заметно увеличился интерес к сегменту авторских композиций. За 11 месяцев жители региона стали заказывать такие букеты на 39% чаще, чем годом ранее.
Как рассказали «Ъ-Прикамье» в «Флаувау», ко Дню матери средняя стоимость букета в Пермском крае достигла 3 638 руб., увеличившись на 7% за год. В Перми показатель составил 3 594 руб. (+10%). По данным «Флаувау», пик спроса ожидается с 27 по 29 ноября включительно. Дополнительного повышения стоимости цветов непосредственно перед праздником эксперты маркетплейса не прогнозируют. Ожидается, что после завершения периода высокого спроса цены вернутся к привычному уровню.
Самыми популярными цветами в преддверии праздника стали розы, хризантемы и альстромерии. Интерес к последним в Прикамье вырос на 24% год к году.
Положительную годовую динамику демонстрирует и категория кондитерских изделий: за январь — ноябрь спрос на сладкие подарки в Пермском крае увеличился на 21% год к году. В числе наиболее популярных вариантов — клубника в шоколаде и бенто-торты. Средняя стоимость ягодного десерта составила 2 464 руб., что на 7% больше прошлогоднего показателя. Бенто-торты в среднем стоят 1 613 руб. — на 8% дороже, чем год назад.