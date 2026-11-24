По версии следствия, с 24 февраля 2022 года по 14 февраля 2023 года он передавал украинской разведке сведения о месте дислокации ПВО и РЛС Черноморского флота, а также боновых заграждениях, обеспечивающих защиту от ракетных ударов, применения беспилотных и безэкипажных аппаратов противника в отношении военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры.