Крымчанина приговорили к 17 годам за призывы к терроризму и госизмену
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы крымчанина Сергея Терещенко за призывы к террористической деятельности в сети и государственную измену. Об этом сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ на территории Бахчисарайского района Крыма. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и 275 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет и госизмена).
По версии следствия, с 24 февраля 2022 года по 14 февраля 2023 года он передавал украинской разведке сведения о месте дислокации ПВО и РЛС Черноморского флота, а также боновых заграждениях, обеспечивающих защиту от ракетных ударов, применения беспилотных и безэкипажных аппаратов противника в отношении военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры.
Крымчанин размещал в одном из сообществ в интернете призывы к совершению теракта и насильственных действий в отношении президента России Владимира Путина.