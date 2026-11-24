Заместитель главы Горнозаводска ушел в отставку
Заместитель главы Горнозаводска Игорь Дубов покинул должность по собственному желанию. Его последним рабочим днем в администрации муниципалитета стало 23 ноября. Об этом сообщает МАХ-канал «Новости Горнозаводска».
Господин Дубов долгое время был председателем местного Земского собрания, неоднократно избирался депутатом Думы Горнозаводского округа. В августе прошлого года был назначен заместителем главы администрации. На этой должности курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, охрану окружающей среды, сферу муниципальных закупок и гражданской защиты.
После снятия с должности главы Горнозаводска Вадима Лумпова в октябре 2026 года из-за проблем с отоплением не исключалось, что именно Игорь Дубов станет исполняющим обязанности мэра. Однако в итоге пост занял чусовлянин.