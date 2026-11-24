Московский театр купил бывшую женскую гимназию в Переславле
Здание бывшей женской гимназии на улице Советской, 22, в Переславле-Залесском продали за 9,1 млн руб. Покупателем стало московское ООО «Современный театр антрепризы», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Новому собственнику передадут деревянное здание гимназии, земельный участок и хозяйственную постройку с гаражом. Площадь основного здания составляет около 714 кв. м, участка — 4,3 тыс. кв. м.
Первую процедуру продажи объекта с начальной ценой 48,4 млн руб. объявили летом 2026 года. Торги не состоялись. После этого здание выставили повторно — по минимально допустимой цене, от 4,84 млн руб. Процедура проходила с 28 сентября по 23 ноября. Таким образом, начальную цену снизили почти в десять раз.
Здание построили в 1864 году. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и известно как бывшая женская гимназия, где в 1918 году была создана первая городская комсомольская организация.
Всего с начала 2026 года региональные власти продали 31 объект недвижимости на общую сумму 922 млн руб. В их числе — гостиницы в Ярославле и Ростове Великом, бывшее здание центра занятости в Рыбинске и помещения в Мышкине.