Первую процедуру продажи объекта с начальной ценой 48,4 млн руб. объявили летом 2026 года. Торги не состоялись. После этого здание выставили повторно — по минимально допустимой цене, от 4,84 млн руб. Процедура проходила с 28 сентября по 23 ноября. Таким образом, начальную цену снизили почти в десять раз.