Следователем проведен осмотр места происшествия. С целью установления причины смерти несовершеннолетнего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку проводит и прокуратура Чайковского. «В ходе надзорных мероприятий в том числе будет дана оценка соблюдению требований безопасности при организации и проведении учебных сборов», - говорится в сообщении надзорного органа.