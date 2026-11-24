СКР проверяет обстоятельства смерти подростка на учебных сборах в Чайковском
Обновлено
СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту смерти подростка в Чайковском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 24 ноября во время учебных сборов в поселке Марковский Чайковского округа состояние здоровья 16-летнего подростка ухудшилось, он потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть несовершеннолетнего.
Следователем проведен осмотр места происшествия. С целью установления причины смерти несовершеннолетнего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку проводит и прокуратура Чайковского. «В ходе надзорных мероприятий в том числе будет дана оценка соблюдению требований безопасности при организации и проведении учебных сборов», - говорится в сообщении надзорного органа.