«Циферблат меняет оттенки от освещения»
Анна Минакова — о том, какие часы соберет нью-йоркский аукцион Phillips
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В Нью-Йорке 5 и 6 декабря аукционный дом Phillips совместно с Bacs & Russo проведет The New York Watch Auction XV, который уже называют самым дорогим часовым аукционом в истории США. Совокупная нижняя оценка представленных часов превышает $25 млн. Среди главных лотов сразу два редчайших экземпляра F.P. Journe.
Первый лот, Tourbillon Souverain Souscription № 13, входит в число первых двадцати часов, выпущенных Франсуа-Полем Журном в 1999 году по подписке, чтобы профинансировать создание собственной мануфактуры. Платиновый корпус, золотой циферблат и сохранившийся оригинальный договор подписки. Оценка превышает $1 млн.
Второй лот, Tourbillon Souverain, создан к 50-летию сингапурского часового ретейлера Sincere Fine Watches. Всего было выпущено пять экземпляров. Представленные на торгах часы выполнены в корпусе из розового золота с циферблатом из черного перламутра, меняющего оттенки в зависимости от освещения. Оценка тоже превышает $1 млн.
Третий главный лот, Patek Philippe Reference 1518 1950 года в корпусе из желтого золота. Именно эта модель, представленная в 1941 году, стала первым серийным наручным хронографом с вечным календарем в истории часового дела. Экземпляр отличается исключительной сохранностью и интересным происхождением: прежде он принадлежал мексиканскому генералу и политику Эдуардо Эрнандесу Часаро, родственнику бывшего президента Мексики. Оценка от $500 тыс. до $1 млн.
И это лишь три лота предстоящих торгов. Прибавьте к этим часам еще почти 200, включая Rolex Daytona «Paul Newman», ранний Philippe Dufour Simplicity из белого золота, уникальные экземпляры Patek Philippe, а также работы Richard Mille, Piaget и Akrivia. Звучит внушительно.