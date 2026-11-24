Третий главный лот, Patek Philippe Reference 1518 1950 года в корпусе из желтого золота. Именно эта модель, представленная в 1941 году, стала первым серийным наручным хронографом с вечным календарем в истории часового дела. Экземпляр отличается исключительной сохранностью и интересным происхождением: прежде он принадлежал мексиканскому генералу и политику Эдуардо Эрнандесу Часаро, родственнику бывшего президента Мексики. Оценка от $500 тыс. до $1 млн.