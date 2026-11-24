«Общественное пространство должно быть удобным для жителей и создавать условия для дальнейшего развития локации. По данным регионов, в Башкортостане на трех конкурсных объектах средний заявленный показатель экономического роста территории составил 82,7%. Такие результаты позволяют рассматривать благоустройство как один из инструментов повышения привлекательности городов для жителей, предпринимателей и гостей»,— отметила руководитель «Проектной дирекции Минстроя России» Дина Сафиуллина.