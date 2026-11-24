Башкирия лидирует по заявленному росту турпотока на конкурсных объектах благоустройства
Башкирия заняла первое место среди российских регионов по приросту туристического потока на конкурсных объектах благоустройства 2025 года. Средний показатель по трем территориям в республике составил 294,3%, сообщает «Проектная дирекция Минстроя России».
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на обновление общественных пространств с сохранением архитектурных и культурных особенностей регионов, а также на повышение качества городской среды. С 2025 года он входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Общественное пространство должно быть удобным для жителей и создавать условия для дальнейшего развития локации. По данным регионов, в Башкортостане на трех конкурсных объектах средний заявленный показатель экономического роста территории составил 82,7%. Такие результаты позволяют рассматривать благоустройство как один из инструментов повышения привлекательности городов для жителей, предпринимателей и гостей»,— отметила руководитель «Проектной дирекции Минстроя России» Дина Сафиуллина.
Наибольший показатель в республике зафиксирован по объекту «Верхотор — театр времен» в селе Верхотор, где заявленный прирост туристического потока достиг 630%. В Баймаке реализация проекта «Вольный берег» обеспечила рост на 250%. В Нефтекамске благодаря инициативе «Нефтекамск: ось времени» заявленный прирост турпотока составил 3%.