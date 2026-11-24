По версии следствия, в этом году один из фигурантов получил 90 тыс. руб. в качестве взятки от главы крестьянско-фермерского хозяйства за непривлечение его к ответственности за организацию трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в нарушение законодательства РФ.