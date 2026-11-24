В Сызрани двое бывших сотрудников полиции обвиняются в коррупции
В Самарской области двое бывших сотрудников полиции в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия и бездействия, совершенное в значительном размере), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в значительном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, в этом году один из фигурантов получил 90 тыс. руб. в качестве взятки от главы крестьянско-фермерского хозяйства за непривлечение его к ответственности за организацию трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в нарушение законодательства РФ.
Он также выступил посредником и передал второму фигуранту дела 60 тыс. руб. в качестве взятки от того же главы хозяйства за совершение аналогичных действий.
В отношении фигурантов суд избрал меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия.