Иноагента Ростислава Мурзагулова оштрафовали на 45 тысяч рублей
Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 45 тыс. руб. уроженца Башкирии Ростислава Мурзагулова (объявлен в РФ иностранным агентом, включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, он не представил в установленные сроки отчеты за первый и второй кварталы этого года.
Известно, что бывший председатель Общественной палаты Башкирии проживает за границей. Летом прошлого года Кировский райсуд Уфы признал его виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и неисполнении обязанностей иноагента и приговорил к восьми годам колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб.