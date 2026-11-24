Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 45 тыс. руб. уроженца Башкирии Ростислава Мурзагулова (объявлен в РФ иностранным агентом, включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).