Законопроект также вводит запрет на розничную торговлю любой табачной и никотинсодержащей продукцией в ряде общественных мест и организаций. В перечень включены детские лагеря и оздоровительные учреждения, организации социального обслуживания в ведении Челябинской области, культовые здания и сооружения религиозных организаций, пляжи и рекреационные зоны водных объектов, а также спортивные объекты в период проведения официальных соревнований. Системы нагревания табака в документе отдельно не упомянуты.