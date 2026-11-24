В Челябинской области могут запретить продажу вейпов и жидкостей для них
Законопроект рассмотрят в первом чтении 26 ноября
В Челябинской боласти разработан проект регионального закона о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них. Проект закона опубликован на сайте Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Рассмотрение проекта в первом чтении запланировано на ближайшее заседание законодательного собрания Челябинской области 26 ноября.
Законопроект также вводит запрет на розничную торговлю любой табачной и никотинсодержащей продукцией в ряде общественных мест и организаций. В перечень включены детские лагеря и оздоровительные учреждения, организации социального обслуживания в ведении Челябинской области, культовые здания и сооружения религиозных организаций, пляжи и рекреационные зоны водных объектов, а также спортивные объекты в период проведения официальных соревнований. Системы нагревания табака в документе отдельно не упомянуты.
В случае принятия документа законодательным собранием региона закон вступит в силу с 1 марта 2027 года (но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования) и будет действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года.