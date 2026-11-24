Липецкий глава Артамонов держит на рабочем столе цитатник Путина
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прямой линии сегодня, 24 ноября рассказал, что на его рабочем столе лежит сборник фраз президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил, отвечая на блиц-опрос ведущих, который был посвящен личным вопросам и занял четвертую часть эфира.
«У меня на столе лежит Вариант Мак-Доннелла — "Сицилианская защита" справа, да. И цитатник Путина. Нож для яблок. Все, больше у меня ничего нет на столе»,— поделился господин Артамонов.
Губернатор пояснил, что поддерживает строгий порядок и не терпит бумаг и папок. Он не понимает людей, у которых на столах скапливаются груды документов.
Президент назначил Игоря Артамонова временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области восемь лет назад — 2 октября 2018 года.