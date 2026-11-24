Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прямой линии сегодня, 24 ноября рассказал, что на его рабочем столе лежит сборник фраз президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил, отвечая на блиц-опрос ведущих, который был посвящен личным вопросам и занял четвертую часть эфира.