По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» зарегистрировано 7 июля 2009 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций. Уставный капитал — 906,4 млн руб. Учредителем и гендиректором является Вадим Викулов По итогам 2025 года выручка компании составила 178,5 млрд руб. против 246,8 млрд руб. годом ранее, чистый убыток — 8,8 млрд руб. против прибыли 14,1 млрд руб. в 2024 году.

ООО «Волго-Дон Порт» зарегистрировано 15 января 2019 года в Волгодонске. Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и учредитель — Дмитрий Яковенко. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 1,6 млрд руб. против 8,9 млрд руб. в 2024 году, чистая прибыль — 6,8 млн руб. против 21 млн руб. годом ранее.