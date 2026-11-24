Как установило следствие, весной 2023 года обвиняемый был назначен так называемым «смотрящим» за Башкирией. «Используя свой статус, он контролировал соблюдение неформальных криминальных правил, назначал нижестоящих участников преступной иерархии и давал им указания, организовывал сбор и распределение денежных средств, разрешал финансовые споры и конфликты вне установленного законом порядка»,— пояснили в СКР.