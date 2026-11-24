Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении «смотрящего»
Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении Магамеда-Салиха Багуева, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, уголовное дело расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел.
Как установило следствие, весной 2023 года обвиняемый был назначен так называемым «смотрящим» за Башкирией. «Используя свой статус, он контролировал соблюдение неформальных криминальных правил, назначал нижестоящих участников преступной иерархии и давал им указания, организовывал сбор и распределение денежных средств, разрешал финансовые споры и конфликты вне установленного законом порядка»,— пояснили в СКР.
Осенью 2025 года он был задержан и с тех пор находится под арестом.