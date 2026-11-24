По информации источника «Ъ-Волга», следствие также не исключает вероятности возбуждения в отношении родителей сидевшей за рулем девочки уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, до года лишения свободы). По словам собеседника «Ъ-Волга», такое решение может быть принято, если будет установлено, что родители знали, что их дочь водит автомобиль, обучали ее этому и разрешали ездить на машине самостоятельно. Пока, по словам собеседника, точно не установлено, кому принадлежит попавшая в смертельную аварию Lada Kalina.