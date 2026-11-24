В Ульяновской области возбудили уголовное дело по совершенному 16-летней девочкой смертельному ДТП
Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП, совершенного лицом, не имеющим прав на управление транспортным средством (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ, от пяти до 12 лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Волга» стало известно от источников, близких к правоохранительным органам.
По данным следствия, ДТП произошло 19 ноября около 18:20 на автомобильной дороге между селами Карсунского района. Автомобиль Lada Kalina, двигаясь по автодороге на большой скорости, съехал в правый кювет по ходу движения и перевернулся. Как в тот день сообщала региональная полиция, за рулем автомобиля была 16-летняя девочка, которая по возрастным ограничениям даже не имела права управлять транспортным средством. В результате ДТП сидевшая на правом сиденье автомобиля ровесница девочки-водителя от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По информации источника «Ъ-Волга», следствие также не исключает вероятности возбуждения в отношении родителей сидевшей за рулем девочки уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, до года лишения свободы). По словам собеседника «Ъ-Волга», такое решение может быть принято, если будет установлено, что родители знали, что их дочь водит автомобиль, обучали ее этому и разрешали ездить на машине самостоятельно. Пока, по словам собеседника, точно не установлено, кому принадлежит попавшая в смертельную аварию Lada Kalina.
Только за последние полгода в регионе было возбуждено шесть уголовных дел в отношении родителей, разрешивших несовершеннолетним управлять транспортным средством, что приводило к авариям, травмированию детей или даже гибели других участников ДТП.